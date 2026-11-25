Mein Vater konnte mir nie schlüssig erklären, wieso, wenn doch nach dem Krieg alle mit 40 Mark wieder angefangen hatten, Onkel Hans nie auf einen grünen Zweig kam, Alfred Krupp aber schon. Das erklärte mir Onkel Donald in den „Micky Maus“-Heften der Fünfzigerjahre, von meiner Mutter als Schund bezeichnet, von mir eisern verteidigt und gegen jedes Verbot regelmäßig gelesen. Hier trat mir zum ersten Mal Kapitalismuskritik entgegen, hier begriff ich, dass Onkel Dagobert (bis heute nie geklärt: Wer ist denn nun der reichste Mann der Welt? Dagobert Duck oder der Maharadscha von Zasterabad?) nur so viel Geld hatte, weil er auch die Produktionsmittel, sprich, die Fabriken hatte, staun, grins, versteh! Onkel Dagobert konnte noch so viel Geld ausgeben, ständig wuchsen die Goldberge in seinen Speichern zu neuen Fantastillionen an, ächz, kreisch, stöhn! Darum fühlte sich Onkel Dagobert immer so müde: All seine Poren waren mit Goldstaub verstopft, tja, das passiert eben denen, die täglich im Geld schwimmen.