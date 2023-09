Der Einsteinturm in Potsdam von Erich Mendelsohn wurde saniert. Mal wieder.

Von Gerhard Matzig

In Potsdam findet an diesem Dienstag zur Wiedereröffnung des von Erich Mendelsohn erbauten und durch die Wüstenrot Stiftung sanierten Einsteinturms ein Festakt statt - und die digitale Ausstellung "Einsteinturm revisited" zur Entstehungsgeschichte geht online. Online ist neu. Sanierung, hm, das gab es schon das ein oder andere Mal in der Geschichte eines Turms, der die deutsche Antwort auf den schiefen Turm von Pisa ist.