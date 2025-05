Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend tut etwas gegen die wachsende Einsamkeit. Per „Aktionswoche“. Und so fad das klingt – wir müssen wirklich mal reden.

Von Johanna Adorján

Durchs Internet geisterte gerade ein Video, das einen Auftritt der Beastie Boys bei einem Rockfestival in Schottland zeigt. Es ist ein Auftritt aus dem Jahr 1998. In diesem Jahr gab es zwar schon Handys, aber noch hatten sie keine Kamerafunktion, was bedeutet, Besucher eines Rockkonzerts hatten damals noch beide Hände frei. Und waren nicht mit Filmen beschäftigt, sondern sahen allesamt nach vorne zur Bühne, wo genau hier und jetzt ein Konzert stattfand. Das Betörende an diesem Videoschnipsel ist, dass die Menge der Zuschauer, als die ersten Takte des Beastie-Boys-Songs „Intergalactic“ erklingen, mit einem Mal zu hüpfen beginnt. Keine Ahnung, wie viele Leute da zu sehen sind, unglaublich viele, Zehntausende, ein Meer aus Menschen, und alle hüpfen sie gemeinsam im Takt dieses da ganz neuen Songs.