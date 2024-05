"Einhundertvier" im Kino:Bis der Letzte gerettet ist

"Einhundertvier" zeigt Seenothilfe im Mittelmeer, in Echtzeit. Im Film erfährt man nichts, was man nicht längst hätte wissen können - er ist dennoch ein starkes Dokument.

Von Martina Knoben

Einhundertvier. So viele Menschen sind auf dem Schlauchboot, das die Crew der Eleonore erspäht. Die Eleonore ist ein Schiff der Nichtregierungsorganisation "Mission Lifeline", die Bootsflüchtlinge in Seenot im Mittelmeer rettet. Im Fall der Einhundertvier ist Hilfe dringend nötig: Das Schlauchboot, das in der SAR-Zone vor der libyschen Küste herumdümpelt, verliert Luft, eine Naht ist geplatzt. Es droht zu sinken.