30. August 2018, 18:49 Uhr Ein Vierteljahrhundert Kultur Die Welt an einem Ort

Seit 25 Jahren leiten Christian Waggershauser und Dietmar Lupfer die Muffathalle. Von Anfang an setzten sie auf ein spartenübergreifendes Konzept, das gerne kopiert wird

Interview Von Michael Zirnstein

Mit der Muffathalle ist es wie mit den Möpsen: "Ein Leben ohne sie ist möglich, aber nicht besonders sinnvoll", so äußerte sich Kulturreferent Hans-Georg Küppers neulich frei nach Loriot zur Leistung des "kulturellen Energieversorgers", zu dem die Stadt das ehemalige Kraftwerk (dann Tennishalle) der Stadtwerke vor nun 25 Jahren umfunktioniert hat. Dass jährlich eine Viertelmillion Münchner und Auswärtige hier Veranstaltungen besuchen, ist aber kein Selbstläufer. Dafür verantwortlich sind Christian Waggershauser, 57, und Dietmar Lupfer, 54, die mit ihrem Team von Anfang an als private Unternehmer in städtischer Partnerschaft Betrieb und Programm stemmen. Auch nach 10 000 Veranstaltungen sorgt ihr oft kopiertes Konzept noch für Spannung.

SZ: Zum Geburtstag wünschen Sie sich einen Lagerraum im Keller. Haben Sie keine ausgefalleneren Ideen?

Christian Waggershauser: Ich könnte mir auch die Reunion von Pink Floyd in der Muffathalle wünschen, aber das wird schwierig. Das Lager ist wirklich wichtig, da haben uns von Anfang an Flächen gefehlt. Gerade wenn die städtischen Festivals mit riesiger Deko und Kulisse kommen oder Fremdproduktionen mit großen Trucks, schieben wir alles von links nach rechts oder mieten Lkw an, wo wir das deponieren. Das Lager wäre im ehemaligen Schützenkeller. Die Stadtwerke haben uns angeboten, es für wenig Geld zu mieten. Aber man muss die Statik prüfen und die Feuchtigkeitsprobleme lösen. Das wird noch mal ein Bauchaufschwung.

Dietmar Lupfer: Es gibt schon utopischere Ideen. Zum Beispiel könnte man auf dem Flachdach drüben einen fliegenden Pavillon hinsetzen als Ausstellungshalle. So könnte man ein Labor für Kunst und Wissenschaft etablieren. München ist ja eine Medienstadt ohne Mediengewissen. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik, DNA-Sachen, all diese gesellschaftsverändernden Technologien müssen auch künstlerisch hinterfragt werden. Die Kunst kann auch neue Funktionen und Inhalte finden, wo Ingenieure gar nicht drauf kommen.

Nach 10 000 Veranstaltungen darf man sich auch mal kurz ausruhen: Christian Waggershauser (li.) und Dietmar Lupfer in ihrer Muffathalle. (Foto: Catherina Hess)

Science Fiction im besten Sinn.

Lupfer: Genau. Ich hatte mal eine Anfrage zu unserer "Hemisphere" (ein Projekt von Ulf Langheinrich, d. Red.) von einem Rüstungskonzern. Die wollten die Kuppel ausleihen, weil der dreidimensionale Raum für die Kriegsführung mit Drohnen freilich interessant ist. Haben wir nicht gemacht!

Sie wollen künftig auch ihre Probenstudios für das Publikum öffnen.

Waggershauser: Darüber sind wir mit dem Kulturreferat in schwierigen, aber konstruktiven Gesprächen zu einer Nutzungsintensivierung. Momentan werden die Studios von Tänzern und Theaterleuten - gerade der hiesigen Szene - genutzt, um Stücke zu entwickeln. Und das wollen wir dann abends dort auch einmal vor Publikum zeigen. Man kann die Räume auch im Bereich Mikroperformance, Ausstellung, Medienkunst intensiver nutzen.

Lupfer: 2019 werden die Räume schon einmal mehr gebraucht, wenn dort Künstler von unserem Austauschprojekt mit dem Goethe-Institut in Peking einziehen. Für einen Monat laden wir ein Künstlerkollektiv ein, hier etwas zu erarbeiten. Umgekehrt schicken wir den Gewinner des Literaturfestivals "Wortspiele" dorthin.

Viele wissen nicht, dass Sie mehr machen als ein Kulturprogramm. Die Hälfte Ihrer Arbeit, gerade international, läuft hinter den Kulissen oder anderswo ab: Sie haben Kooperationen mit der Villa Aurora in Los Angeles, mit Peking, mit Hip-Hoppern in Dakar. Wem nutzt das etwas, wenn die Leute es hier nicht mitbekommen?

Waggershauser: Früher oder später kommen die Künstler auch hierher, und es gibt einen Austausch, das ist das Spannende. Es sind auch Münchner Künstler nach Dakar geflogen, um bei der Entstehung des Hip-Hop-Zentrums dort zu helfen. Hip-Hop war von Anfang an Teil unserer musikalischen Arbeit, so haben wir ein Riesen-Standing in der Community. Es war kein Zufall, dass Blumentopf ihre Abschiedskonzerte mit uns gefeiert haben.

Lupfer: Und uns in einem Song verewigt haben: "Am Donnerstag geh' ich ins Muffatcafé, zum Abhängen ..." Früher war Hip-Hop ja ein bisschen "Schmuddel". Wenn man heute mit einem Hip-Hop-Projekt zum Kulturreferat geht, wird man gefördert. So haben wir es mit unserer Arbeit geschafft, auch anderen Türen aufzumachen.

‹ › Der Biergarten am Muffatwerk liegt direkt im Grünen am Isarfahrradweg. Bild: Robert Haas

‹ › Wiederholt war der us-amerikanische Bestseller-Autor T. C. Boyle schon in der Muffathalle. 2017 stellte er dort sein Buch "Die Terranauten" vor. Die Lesung war ausverkauft. Bild: Florian Peljak

‹ › Zu Silvester 2008 traten die Musiker von La Brass Banda in der Muffathalle auf. Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Ob Box-Poetry-Slam-Meisterschaft (im Bild Bente Varlemann, 2011),... Bild: Robert Haas

‹ › ...Modenschau... Bild: Johannes Simon

‹ › ...bis zum Auftritt der Well-Brüder (rechts) mit den Gumboot Tänzern der Corroborations aus Südafrika - Die Muffathalle bietet Raum für vielfältige kulturelle Veranstaltungen. Bild: Sueddeutsche Zeitung Photo Wird geladen ...

Noch bevor Sie als Betreiber im Gespräch waren, hat Christian Ude für diese Halle eine Vielfalt aus Tanztheater, Jugendkultur und Konzerten gefordert. Haben Sie als Konzertveranstalter damals genau hingehört, um den Zuschlag zu bekommen?

Waggershauser: Großer Favorit von den 15 Bewerbern war Spielmotor. Die hatten ein ganz anderes Konzept: nur Theater und Tanz. Wir haben gesagt: Wenn schon nach langer Zeit in München in zentraler Lage eine Halle eröffnet, dann kann es nicht sein, dass die nur von einer bestimmten Schicht genutzt wird. Unser Motto war: Muffathalle für alle. Aber keine Beliebigkeit.

Hatten Sie Vorbilder?

Lupfer: Ich bin über Ungarn und den Ostblock in die Kunstszene und in den Underground gekommen. Ein Schlüsselerlebnis war Mitte der Achtziger in Budapest. Da haben sich im Club FMK die blacklisted artists, alle verfolgten Künstler, getroffen. Die mussten spartenübergreifend zusammenarbeiten, egal ob Theatermann, Filmregisseur, Musiker oder Maler. Das war für mich die charmante Idee, dass man unterschiedliche Leute mit dem gleichen Blick auf die Welt an einem Ort zusammenbringt. Das war die Idee der Muffathalle.

Dieses Mischkonzept ist Vorbild für viele geworden. Auch die Kammerspiele etwa veranstalten längst Konzerte und Partys. Entsteht da eine Konkurrenz?

Lupfer: Das Konzept wird nicht nur in München kopiert. Bundesweit verlieren reine Spartenhäuser an Strahlkraft. Selbst ein Haus der Kunst propagiert, es müsse sich als Kulturzentrum sehen. Aus städtischer, kulturpolitischer Sicht ist das sinnvoll, eine Einrichtung muss sich verändern, sonst überlebt sie nicht. Das andere ist: Wieso macht man es? Ich kann nicht sagen: Im Theater bringe ich den heißen Scheiß, und die Musik muss mir mit bewährten Künstlern den Laden vollmachen. Die Frage ist: Warum ist derselbe Künstler - wie Meg Stuart, die wir Jahre lang aufgebaut haben - mit dem gleichen Stück hinter unseren Wänden nicht förderungswürdig, hinter anderen Wänden aber schon?

Festprogramm Das "Muffatfestspiel" zum Jubiläum strebt seinem Höhepunkt entgegen: "Unsplit", das Gratis-Festival im Festival, zeigt von diesem Freitag bis Sonntag auf dem ganzen Werksgelände Performances und Installationen im Grenzbereich zwischen Kunst und Wissenschaft: Tina Tarpgaard tanzt täglich sieben Stunden lang in einer durchsichtigen Kuppel zwischen nagenden Mehlwürmern; Seifenblasen werden mit Laserlicht beschossen, Wassertropfen durch Töne zum Schweben gebracht; Polykristalle bilden einen Pelz auf der Haut einer Performerin in einem Aquarium; aus einem Multiple von Joseph Beuys extrahiertes und in Stickstoff am Leben gehaltenes Hasenblut wird versteigert. Auch der Rest vom Fest hat es in sich: Konzerte mit den Drums Off Chaos (7. September), Les Negresse Vertes (19.) und Julian Baker (16.); eine aberwitzige Tanz-Performance von Robyn Orlin mit Albert Khoza aus Südafrika (11./12.); oder der Hip-Hop-Gipfel mit Szenestars wie Afrob, Tribes of Jizu und Main Concept sowie Graffiti-Sprühern (14.). zir

Wenn die Kulturorte sich in ihrem Programm-Mix ähneln, treibt Sie das immerhin an, sich nun auch neue Formate zu suchen.

Lupfer: Wir haben von Anfang an geguckt: Wo steckt denn die neue Subkultur? Was heute Sub ist, ist Thema von morgen. Das war in den Neunzigern sehr viel Tanz als neue Idee, auch mit der Internationalisierung. Und dann kam 2000 und viel Medienkunst, die sich aufs Internet, soziale und urbane Netzwerke verlagert hat. Und jetzt wird es immer technologischer, da muss man mitgehen. Dabei sind wir zum Glück nicht auf eine Sparte festgelegt, in der wir den heißen Scheiß bringen müssen. Wir können uns fragen: Was ist das Neue in Kunst und Gesellschaft?

Das soll Ihr Minifestival "Unsplit" zeigen. Aber wie wollen Sie die Avantgarde-scheuen Münchner zu Ameisen-DJs oder einer Spucke-DNA-Installation locken?

Waggershauser: Weil "Unsplit" etwas Ungewöhnliches, Neues ist, haben wir gesagt: Wir leisten es uns zum Geburtstag und machen es bei freiem Eintritt, um den Leuten die letzte Hemmschwelle zu nehmen.

Lupfer: "Unsplit" heißt ja "untrennbar". Das ist das große Thema der Gesellschaft: Was hält uns zusammen, was spaltet uns. Hier geht es auch darum, wie ich mit Technik den Körper zusammenhalte, und wo splitte ich ihn auf, wo ist das sinnvoll. So wie wenn der australische Künstler Stelarc sagt: Mein Körper ist zwar jetzt hier in der Muffathalle, aber eigentlich werden ich und mein Roboterarm aus der U-Bahn in Barcelona gesteuert.

Warum haben Sie aufgeschrien, als die Stadttheater-Chefs Lilienthal und Stückl bei der "Ausgehetzt"- Diskussion von einigen Stadträten angegriffen wurden.

Waggershauser: Man kann über vieles diskutieren. Aber als versucht wurde, disziplinarrechtlich vorzugehen, da war eine Grenze überschritten.

Lupfer: Da muss man sich klar positionieren. Da darf man nicht wackeln.

Zum 20-Jährigen haben Sie auf eine Isarphilharmonie, ja gleich auf ein ganzes Isar-Kultur-Areal spekuliert. Ist das nach dem Spatenstich des neuen Konzertsaals im Werksviertel beerdigt?

Waggershauser: Wir haben in den Neunzigern das "Isarlust"-Festival initiiert. Da war die Philharmonie dabei, das Deutsche Museum, die Lukaskirche, das Wasserwirtschaftsamt. Die Zusammenballung unterschiedlicher Kulturräume mit ihren Zielgruppen in dieser Lage ist hochinteressant, die gibt es in München sonst nirgendwo.

Lupfer: Ich finde Isarareal immer noch spannend, auch als stadtpolitisches Thema. Die Isar verbindet die Münchner mehr als das Oktoberfest oder der FC Bayern.

Wie soll die Stadt den Raum entwickeln?

Lupfer: Der neue Gasteig müsste als Öffner, als Eintrittsort zu so einem Isarareal gedacht werden. Man sollte Fußwege und Brücken schaffen. Hier unten auf dem Parkplatz könnte man ein Amphitheater machen und zusammen mit dem Gasteig dafür Programm entwickeln. Es gehört dazu, dass man alles inhaltlich verbindet. Nicht, dass man sagt: Jetzt macht halt mal jeder was, stellt eine Hüpfburg vor die Tür, und dann bringen wir einen gemeinsamen Flyer heraus. Die Frage muss sein: Wie steigern wir die künstlerische Qualität vom Gasteig über das Muffatwerk bis zum Alpinmuseum und zur Praterinsel hinüber.