2. August 2019, 18:47 Uhr Ein Mensch und sein Museum Immer im Mittelpunkt

Viele bayerische Ausstellungsorte kreisen um einen Künstler

Von Sabine Reithmaier

Das Museum, das sich, möglicherweise sogar weltweit, als allererstes einem einzigen Künstler widmete, ist das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg. 1828, also exakt 300 Jahre nach dem Tod des berühmten Malers, wurde sein Wohn- und Arbeitshaus zu einer Gedenkstätte umfunktioniert. Bis heute zieht sie in Scharen Besucher an. Inzwischen gibt es deutlich mehr Wallfahrtsorte dieser besonderen Art: 110 der 1350 bayerischen Museen thematisieren in ihrer Dauerausstellung mehr oder weniger berühmte Menschen.

Die Bandbreite reicht von Häusern mit hohem wissenschaftlichen Anspruch bis hin zu kleinen Gedenkorten, die eher einem Personenkult huldigen. "Kulturtouristisch funktionieren sie aber nur, wenn der Mensch, dem das Museum gewidmet ist, eine überregionale und weitgehend zeitlose Bedeutung hat", sagt Astrid Pellengahr, Leiterin der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Ihrem Haus war das Thema im Jahr 2015 eine Fachtagung mit Spezialisten aus Bayern, Böhmen, Oberösterreich und Sachsen wert.

In ihrem Tagungsbeitrag analysierte Pellengahr die Sparten, aus denen die zu musealen Ehren gekommenen Menschen kommen: Der Großteil der "personenbezogenen" Museen - 29 Häuser - widmet sich demnach bildenden Künstlern. Ihnen dicht auf den Fersen sind mit 21 Häusern die Literaten; auf Komponisten entfallen nur sieben Museen, dafür zählt die bayerische Museumsbank noch fünf kulturhistorische Einrichtungen auf, die Musikern Räume in der Dauerausstellung geben. Elf Museen beschäftigen sich mit Wissenschaftlern, Unternehmern und Erfindern, weitere elf würdigen Heilige oder fromme Wohltäter. Und Einrichtungen wie das Kaiserin Elisabeth Museum am Starnberger See oder das "König Ludwig II. Museum" im Neuen Schloss auf Herrenchiemsee belegen, dass auch Herrscher, Adelige und Politiker nicht vergessen werden.

In unserer Sommerserie stellen wir nur einen kleinen Ausschnitt dieser reichen Museumslandschaft vor. Die Auswahl konzentriert sich auf Maler, Bildhauer, Schriftsteller und Komponisten sowie auf Museen, die in unserer Zeitung nur selten auftauchen. Daher fehlen Einrichtungen wie das Murnauer Münterhaus oder das Kochler Franz-Marc-Museum genauso wie die Villa Stuck oder das Lenbachhaus in München, beides Kunstmuseen, die in einer ehemaligen Künstlerwirkungsstätte untergebracht sind. Und auch das Valentin-Karlstadt-Musäum kommt nicht vor, obwohl es zu den wenigen Häusern zählt, die sich darstellenden Künstlern widmen.

Abgesehen vom Dürer-Haus ist dieser spezielle Museumstypus eine Entwicklung des späten 19. Jahrhunderts. Während Goethe nach seinem Tod 53 Jahre warten musste, bis 1885 das Goethe-Nationalmuseum gegründet wurde, geht das inzwischen deutlich schneller. Die Häuser, die Werke lebender Künstler zeigen, stellen allerdings noch immer eine Ausnahme dar. Und es ist, wie die Geschichte des "Museums für zeitgenössische Kunst - Diether Kunerth" belegt, nicht immer leicht, mit einem dominanten Künstler als Akteur umzugehen. Landshut und Ingolstadt wissen davon ebenfalls ein Lied zu singen. Auch Fritz Koenig oder Alf Lechner beherrschten bis zu ihrem Tod ihre Museen, was sich trotz herausragender Werke nicht positiv auf die Besucherzahlen auswirkte. Kein Wunder also, dass Gerhard Richter eben einen Soloauftritt in einem nur ihm gewidmeten Museum abgelehnt hat.