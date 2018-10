6. Oktober 2018, 08:54 Uhr Barcelona Opernsängerin Montserrat Caballé ist tot

Montserrat Caballe bei einem Konzert am Kulturpalast in Sofia im Jahr 2000.

Die spanische Opernsängerin Montserrat Caballé ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte das Krankenhaus Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona am Samstag.

Die spanische Starsopranistin Montserrat Caballé ist tot. Sie starb im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in ihrer Heimatstadt Barcelona, wie die Klinik am Samstag mitteilte. Wie die spanischen Behördne mitteilten, findet die Totenwache für Caballé am Samstag statt. Am Montag soll sie bestattet werden. Caballé hatte seit Jahren gesundheitliche Probleme.

In Kürze mehr auf SZ.de