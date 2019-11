Der Kabarettist Ottfried Fischer erhält den diesjährigen Sonderpreis des Kulturpreises Bayern für sein Lebenswerk. Dies gab Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Sonntag bekannt. Sibler erklärte, Fischer sei "dem Publikum im ganzen deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten ein Begriff. Er ist der bayerische Schauspieler schlechthin!" Fischer ist beispielsweise aus Fernsehserien wie "Der Bulle von Tölz" oder "Pfarrer Braun" sowie als Moderator von "Ottis Schlachthof" bekannt. Der Kunstminister lobte ihn zudem als Schriftsteller humoristisch-melancholischer Anekdoten und stellte die "nie enden wollenden künstlerischen Vielfalt" heraus. Der Sonderpreis, den unter anderen Gerhard Polt, Klaus Doldinger, Dieter Dorn und Bruno Jonas erhalten haben, wird am 21. November am Nockherberg verliehen.