Jugendliche Leserinnen lieben die Zeitreise-Romanzen der „Edelstein-Trilogie“ von Kerstin Gier. Jetzt hat die Autorin neue Fassungen auf den Markt gebracht: woker, vegetarischer, mit neuem Ende. Sind die noch der Liebe wert?

Von Monika Rathmann

Wer Anfang der 2010er in die Bücherregale 14-jähriger Mädchen geschaut hat, fand darin mit hoher Wahrscheinlichkeit drei Bücher: „Rubinrot“, „Saphirblau“ und „Smaragdgrün“. Kerstin Giers Edelstein-Trilogie über eine zeitreisende Jugendliche und ihren Schwarm (Untertitel der Reihe: „Liebe geht durch alle Zeiten“) war ein Must-have. Die Bücher wurden Bestseller, erfolgreich verfilmt und waren die vermutlich erste deutsche Romantasy, bevor es den Begriff gab.