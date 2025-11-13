Zum Hauptinhalt springen

FilmEin Mundwerk wie eine Waffe

Lesezeit: 3 Min.

Eddie Murphy lacht zu Hause in Los Angeles, in einer gigantischen Villa. (Foto: Netflix ©2025)

Eddie Murphy war ein Wegbereiter für schwarze Schauspieler und Komiker in Hollywood. Und jetzt? In einer neuen Netflix-Doku erzählt und lacht er über sein Leben.

Von Florian Kaindl

Eddie Murphy sitzt vor dem Fernseher und ist von der Streaming-Auswahl überfordert. „Absolut nichts anzuschauen …“, feixt er und lacht, das tut er in diesem Dokumentarfilm über sein Leben praktisch ununterbrochen. „Dabei sind sogar fünf Filme von mir dabei!“ Dann beginnt „Being Eddie“. Und man muss sagen: Man kann sich das sehr gut anschauen.

