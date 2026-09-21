Erst will der Sänger nichts Politisches sagen, dann bezieht er doch Stellung zum Krieg in Gaza: Was der Fall Ed Sheeran über eine Social-Media-Logik erzählt, die sich in die reale Kulturwelt hineingeschlichen hat.

Es muss ihnen kurz so vorgekommen sein, als hätten sie Instagram buchstäblich betreten. Durch ein knarzendes Türchen mit Klingelschild und Briefschlitz, Schuhe gern anlassen, Jacken aufs Bett. Entweder Instagram oder den ehrwürdigen Altbau Facebook – oder noch ein anderes dieser sozialen Medien, in denen sich Diskussionen unter Menschen oft über Monate ziehen. Was es im echten Leben zum Glück nicht ganz so oft gibt, es wäre sehr anstrengend.