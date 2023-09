Von Jakob Biazza

Jamie Foxx hat eine ziemlich gute Ed-Sheeran-Geschichte. Sie ist nicht ganz kurz, aber dafür zeigt sie sehr gut Sheerans Voodoo-Einfluss auf jede Art von Publikum. Bevor der Sänger berühmt wurde, also 150-Millionen-verkaufte-Alben-berühmt, schlief er ein paar Wochen auf der Couch des Schauspielers in Los Angeles, arbeitete an Songs, nahm sie auf. Foxx, so erzählt er das, hielt Sheeran für das, wie man so sagt, nächste große Ding. Aber er wollte sichergehen. Also musste er ihn testen.