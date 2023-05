"-" von Ed Sheeran:Das Leben, es geht weiter

Von Jakob Biazza

Da steht er nun also, im Berliner Admiralspalast, auf dieser winzigen Bühne, Gitarre in der Hand, auf dem Kopf wie immer das Gegenteil von einer Frisur oder auch nur einem Haarschnitt und am Leib eines seiner eigenen Merch-T-Shirts in der Farbe schwarz, das mit dem leicht glänzenden Aufdruck und im aussichtslosen Kampf gegen den Schweiß an etwas erinnert, das Manuel Neuer unter dem Trikot tragen würde. Und irgendwas stimmt mit den Abmessungen nicht.