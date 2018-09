27. September 2018, 20:28 Uhr "Easy Rider" in Turin Formwille und Fahrtauglichkeit

Die Ausstellung "Easy Rider" in Turin widmet sich der Darstellung des Motorradfahrens in der Kunst, was direkt zur Metaphysik dieser menschlichen Fortbewegungsart führt.

Von Thomas Steinfeld

Welch ein Unterschied herrscht doch zwischen einem Automobil und einem Motorrad. Ein Auto lässt sich bewohnen, und selbst wenn es im Feierabendverkehr unterwegs ist, als anonyme Kiste mitten im öffentlichen Raum, so umschließt es doch ein hohes Maß an Privatheit. Davon zeugt nicht nur die Aufmerksamkeit, die der Inneneinrichtung gewidmet wird. Davon berichten auch die vielen Tätigkeiten, für die das Autofahren zur besten aller möglichen Voraussetzungen werden kann, angefangen beim Musikhören bis hin zu Gesprächen, die so vertraulich sind, ...