Ein Musical über Holocaust-Überlebende? Das kann eigentlich nur schiefgehen, zumindest wenn der Regisseur der Show nicht Mel Brooks heißt. Die „East Side Story“ am Berliner Maxim Gorki Theater, ein „German Jewsical“, spielt im Ostberlin der unmittelbaren Nachkriegsjahre, bevor es im zweiten Teil, Anfang der 1960er-Jahre, nach New York geht.