Von Gerhard Matzig

Am Sonntag haben 89 Prozent der rund 100 000 Abstimmungsteilnehmer für ein baldiges Ende der E-Scooter in Paris votiert. In solchen Fällen spricht man von einer überwältigenden Mehrheit. Und zwar auch dann, wenn sich das Überwältigende als etwas Relatives erweist. Wenn man sich einhundert Menschen andient, zum Beispiel als elektrifiziertes Vehikel der urbanen Mikromobilität, etwa als E-Scooter, um smart und paradoxerweise zugleich etwas nervensägenhaft vom Trocadéro zum Eiffelturm zu gelangen, und dann sagen 89 von 100 Menschen non, merci oder sogar fuck you: Was soll das anderes sein als eine Mehrheit der Herzen?