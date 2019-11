Quiller ist verbohrt, er will seinen Vornamen nicht preisgeben. Inge, sagt er, als der fiese Oktober, gespielt von Max von Sydow, ihn fragt - obwohl er heftig unter Drogen gesetzt ist. Quiller (George Segal) ist ein US-Agent im gleichnamigen Thriller, 1966, von Michael Anderson, nach einem Drehbuch von Harold Pinter, jetzt auf DVD, der sich ungeniert auf John-Le-Carré-Terrain bewegt. Quiller wird nach Berlin geschickt, um dem britischen Geheimdienst zu helfen, den Alex Guinness verkörpert, very british. Gedreht wurde an Originalschauplätzen, doch die Stadt schaut absolut surreal aus. Kein Kalter Krieg, sondern eine Bande Neonazis, das erklärt Guinness im Olympiastadion, und wenn er die Nazibonzen erwähnt, ist im Ton ein dünnes "Heil!"-Echo zu hören - in der deutschen Fassung fehlt es. (WVG).