Interview von Jakob Biazza

Imposantes Hotel, viel Marmor, geschwungene, helle Wände. Drumherum feinstes, weiß getünchtes Sonnen-Hamburg: Ruderklubs, Konsulate, weiter Blick über die Außenalster. Nick Rhodes, Keyboarder und Synthie-Tiefentaucher bei Duran Duran, hat die Unterkunft, The Fontenay, selbst ausgesucht. "Ich bitte Sie, natürlich habe ich das. So etwas überlässt man nicht anderen - nicht nach Jahrzehnten des Tourens." Jetzt sitzt er zusammen mit Bassist John Taylor (Trucker-Cap, Band-Shirt, Rennradfahrer-Figur, wenn er grinst, hat er enorme Ähnlichkeit mit dem Komiker Jim Carrey) in einer Suite - schlaue, freundliche Augen, seidene Blouson-Jacke, aufwendig unordentlicher Seitenscheitel, Sneaker, nach denen man bestimmt lange suchen muss. Man sollte solche Sachen mit um die 60 eigentlich nicht mehr tragen können. Eigentlich. Denn die beiden können. Am Freitag erscheint das neue Album ihrer Band: "Future Past", Nummer 15. Immer noch ambitionierter, aber auch altersgerechter Synthie-Pop, in den vor allem Blur-Gitarrist Graham Coxon als Gastmusiker ein paar tolle Scharten fräst. Von den 14 vorherigen Alben, von denen einige Pop-Maßstäbe gesetzt haben, konnten die Briten in 40 Jahren etwa 100 Millionen Stück verkaufen.