Nachruf auf Abdul „Duke“ Fakir:Von Gott in den Ruhestand geschickt

Von Jakob Biazza

Natürlich war da auch diese beschwingte, manchmal leicht klebrige Soul-Süße. „I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)“ aus dem Jahr 1965, der erste von so vielen Nummer-eins-Hits, die da noch kommen würden. „Baby I Need Your Loving“ (1964), die erste Single, die die Four Tops nach ihrem Wechsel zum Label Motown veröffentlichten. „It’s the Same Old Song“, der von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung der Legende zufolge angeblich nur 24 Stunden brauchte.