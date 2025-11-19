Es sei eine großartige Chance, endlich mal wieder eine „Stadtreparatur“ vorzunehmen, sagt Kjetil Thorsen. Der Mitbegründer des norwegischen Architekturbüros Snøhetta, dessen Jahre als Professor am Institut für Experimentelle Architektur der Universität Innsbruck einen charmanten österreichischen Zungenschlag in seinem Deutsch hinterlassen haben, betrachtet den Neubau der Düsseldorfer Oper offenkundig als besonders erfreuliche Herausforderung: mitten in der Stadt, eingefügt in ein bestehendes Ensemble, unweit architektonischer Düsseldorfer Wahrzeichen wie dem Dreischeibenhaus und dem Schauspielhaus.
ArchitekturGroßes für die Innenstadt
Lesezeit: 3 Min.
Das norwegische Büro Snøhetta hat den Architekturwettbewerb für den Neubau der Düsseldorfer Oper gewonnen. Ob es aber auch bauen darf, muss sich erst noch zeigen.
Von Alexander Menden
Opernneubau Hamburg:Hypnotisch wie Klingsors Zaubergarten
Die Bjarke Ingels Group, BIG, aus Dänemark soll Hamburgs neue Oper in der Hafencity bauen. Falls es nicht doch noch an den Kosten scheitert.
Lesen Sie mehr zum Thema