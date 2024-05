Von Jakob Biazza

Verwegenes Konzept, schon klar, mühsam auch, emotional bestimmt eine latente Selbstverstümmelung, aber den Versuch womöglich doch wert: mal wieder rational reagieren. Oder sogar mit Zuneigung. Zum Leben ganz allgemein. Aber im konkreten Fall eben zu dieser Maria. Maria war eine Liebschaft des aktuell Angebeteten. Früher wahrscheinlich, vielleicht aber auch zwischendrin, das wird nicht ganz klar. Nicht irgendein dahergelaufener Angebeteter übrigens, gerade gegen den ganzen Rest gehalten: "I've had love / But his is the deepest". Tiefenliebe. Von einem, der sagt, dass er bleibt. Und es auch so meint. Schön.