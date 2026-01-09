Der beliebteste Trick zur hastigen Popmusikanalyse funktioniert in diesem Fall leider gar nicht: aktuelles Video nacherzählen, Querverweise zwischen Bildern und Songinhalten ziehen, schnelle Künstlerthese schmieden. Auf „Cruise Ship Designer“ ist das nicht anwendbar, auch wenn es eines der neuen Vorzeigestücke der extrem interessanten, äußerst rätselhaften und dabei auf suchtgefährdende Art bezaubernden Londoner Rockband Dry Cleaning ist. Denn der Clip sieht eher wie ein Platzhalter aus. Geboren aus der Not, erstellt ohne jedes Tiktok-Wissen.