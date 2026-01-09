Der beliebteste Trick zur hastigen Popmusikanalyse funktioniert in diesem Fall leider gar nicht: aktuelles Video nacherzählen, Querverweise zwischen Bildern und Songinhalten ziehen, schnelle Künstlerthese schmieden. Auf „Cruise Ship Designer“ ist das nicht anwendbar, auch wenn es eines der neuen Vorzeigestücke der extrem interessanten, äußerst rätselhaften und dabei auf suchtgefährdende Art bezaubernden Londoner Rockband Dry Cleaning ist. Denn der Clip sieht eher wie ein Platzhalter aus. Geboren aus der Not, erstellt ohne jedes Tiktok-Wissen.
PopSchlecht gelaunte Musik, die unfassbar viel Freude macht
Lesezeit: 3 Min.
„Secret Love“ ist das neue, dritte und bisher beste Album der britischen Band „Dry Cleaning“.
Von Joachim Hentschel
Frauen im Hip-Hop:„Dass ich Typen mal aufs Maul haue, die sich übergriffig verhalten, lasse ich gern so stehen“
Seit den Loveparades der Neunziger hat kein so stumpf daherballernder Pop-Trend ein so immenses Analysebedürfnis ausgelöst: Ein paar Begegnungen mit den Protagonistinnen des Genres „Fotzenrap“.
Lesen Sie mehr zum Thema