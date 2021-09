Neue Musik von Drake und Abba:Verweile doch

Teletubbies? Abbatare! "Abba" (links) lassen digitale Abbilder von sich anfertigen, die dann bei den Konzerten für sie auftreten. Auch bei Drake ist alles beim Alten: So groß Ruhm und Reichtum auch wachsen, die Welt verkennt ihn immer noch.

Drake, Superstar der flüchtigen Hits, ist wieder da. Genau wie "Abba", Mega-Band des ganz, ganz großen Schmelzes. Was sagt uns das über die Gegenwart?

Von Joachim Hentschel

Bitte kurz ganz ehrlich sein: Wer hier erinnert sich an "One Dance", den Song des kanadischen Rap-Superweltstars Drake? Also nicht nur daran, dass es ihn mal gab, sondern daran, wie er sich anhörte?