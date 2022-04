Interview von Alexander Menden

In "Downton Abbey" ist das British Empire noch intakt, England sein grünes, idyllisches Zentrum und jeder kennt den ihm zugewiesenen Platz. Seit Julian Fellowes, als Baron Fellowes of West Stafford Mitglied des britischen House of Lords, die hochklassige Seifenoper 2009 für den Fernsehsender ITV erschuf, hat die englische Aristokratenfamilie Crawley sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Der 72-jährige, der für sein Drehbuch zu Robert Altmans "Gosford Park" 2002 einen Oscar gewann, traf mit der Geschichte des Earl of Grantham, seiner Familie und seiner Bediensteten einen globalen Nerv. Der Kinofilm "Downton Abbey II: Eine neue Ära" startet am 28. April im Kino.