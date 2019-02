7. Februar 2019, 18:49 Uhr Édouard Louis im Interview "Ich begann aus Rache zu schreiben"

Édouard Louis gehört zu den wichtigsten Stimmen der französischen Literatur. Der 26-Jährige spricht über die französische Arbeiterklasse, männliche Dominanz und die Gelbwesten-Bewegung.

Von Andreas Tobler

Edouard Louis, geboren 1992, gehört zu den wichtigen Stimmen in der französischen Literatur. In seinem Debüt "Das Ende von Eddy" beschrieb er seine Kindheit im Norden Frankreichs: Vom ewig betrunkenen Vater, der sich mit seinen Kumpels prügelt, ist darin die Rede. Im jüngsten Buch "Wer hat meinen Vater umgebracht" macht Louis die sozialen Verhältnisse für dessen Verhalten verantwortlich. Bei den Protesten der Gelbwesten marschiert Louis mit einem Komitee, das Gerechtigkeit für Adama Traoré fordert, der im Juli 2016 in ...