22. August 2025

„Wir sind Made in Germany mit türkischem Bauplan, Arbeiterkinder“: Yasemin und Nesrin Şamdereli. (Foto: Maximilian Mann)

Die Schwestern Yasemin und Nesrin Şamdereli sind für den Filmhit „Almanya – Willkommen in Deutschland“ bekannt, der 2011 das Erzählen migrantischer Stoffe verändert hat. Ihr neues Projekt ist von ihrer Mutter inspiriert und führt sie zurück in den Ruhrpott. Ein Treffen.

Von Max Florian Kühlem

