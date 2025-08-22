Die Frage nach einem Treffpunkt in Dortmund ist schnell geklärt: Die Şamdereli-Schwestern schlagen „Kartoffel-Lord“ an der Brückstraße vor, da sind sie schon als Teenager in den Neunzigerjahren hingegangen. Das passt, denn der Laden bricht genauso mit Stereotypen wie die Schwestern selbst, in ihrem Leben und in ihren Filmen.
KinoEin Lappen für die Freiheit
Die Schwestern Yasemin und Nesrin Şamdereli sind für den Filmhit „Almanya – Willkommen in Deutschland“ bekannt, der 2011 das Erzählen migrantischer Stoffe verändert hat. Ihr neues Projekt ist von ihrer Mutter inspiriert und führt sie zurück in den Ruhrpott. Ein Treffen.
Von Max Florian Kühlem
