Das Resümee dieses Opernabends kommt von Cher. Štěpánka Pučálková, hier eigentlich engagiert für die Opernpartie der bösen Fee, schwebt als irre Erscheinung vom Schnürboden herab und singt „Do You Believe in Life after Love?“ – Glaubst du noch ans Leben nach der Liebe? Die Frage kann Dornröschen, die Hauptfigur des Abends, sicherlich positiv beantworten, denn ihre Liebe zu dem Prinzen, das ist halt ein Märchen, sie aber will echtes Leben.