Zum Hauptinhalt springen

OperEin Knaller!

Lesezeit: 4 Min.

Ideen für mindestens drei Inszenierungen: „Dornröschen“ mit Dämonia (Štěpánka Pučálková) vor der Pop-up-Burg, ganz links Nicole Heesters.
Ideen für mindestens drei Inszenierungen: „Dornröschen“ mit Dämonia (Štěpánka Pučálková) vor der Pop-up-Burg, ganz links Nicole Heesters.
Foto: Matthias Baus

Die Hamburgische Staatsoper macht aus Humperdincks Märchenspiel „Dornröschen“ ein zirzensisches Spektakel mit Musik von Wagner bis Cher.

Von Egbert Tholl

SZ bei Google bevorzugen

Das Resümee dieses Opernabends kommt von Cher. Štěpánka Pučálková, hier eigentlich engagiert für die Opernpartie der bösen Fee, schwebt als irre Erscheinung vom Schnürboden herab und singt „Do You Believe in Life after Love?“ – Glaubst du noch ans Leben nach der Liebe? Die Frage kann Dornröschen, die Hauptfigur des Abends, sicherlich positiv beantworten, denn ihre Liebe zu dem Prinzen, das ist halt ein Märchen, sie aber will echtes Leben.

Zur SZ-Startseite

Künstliche Intelligenz
:Weiß er etwas, das wir nicht wissen?

Der Nobelpreisträger Geoffrey Hinton hat die moderne KI erfunden – und setzt nun seinen Ruf aufs Spiel, um vor ihr zu warnen. Ein Treffen mit einem Außenseiter in der Wiener Hofburg.

SZ PlusVon Philipp Bovermann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite