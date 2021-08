Von Egbert Tholl, Hamburg

Am 20. August hat an der Hamburger Staatsoper "Playing Trump" seine Uraufführung. Die Musik zu dieser Mono-Oper schrieb Bernhard Lang, das Libretto erstellte Dieter Sperl nach Original-Redetexten von Donald Trump, Regie führt der Hamburger Intendant Georges Delnon, und auf der Probebühne der Staatsoper wird allein Donatienne Michel-Dansac stehen. Die in Nantes geborene Sängerin ist eine herausragende Interpretin zeitgenössischer Musik - wer wissen will, zu welch menschenfreundlicher Virtuosität sie fähig ist, muss sich nur ihre Aufnahme der "Récitations" von Georges Aperghis anhören. Michel-Dansac lebt in Paris und Nizza, wo sie seit Kurzem das "Centre National de Création Musicale (CNCM)" leitet.