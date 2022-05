Was es bedeutet Pazifistin zu sein

"Wir folgen nicht dem makabren Tanz der Todeshändler, andernfalls werden wir in Europa keinen gerechten Frieden haben, sondern, wie Kant sagt, den ewigen Frieden der Friedhöfe und des Todes." - Donatella di Cesare.

Die italienische Philosophin Donatella Di Cesare ist vehement gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Aus guten Gründen, wie ihre "Philosophie der Migration" zeigt.

Von Samira El Ouassil

Was bedeutet es, Pazifist zu sein? Mit dieser Frage sorgte Ende März die italienische Philosophin Donatella Di Cesare in einer viel beachteten Stellungnahme auf dem Youtube-Kanal der NGO "Emergency" für Furore. Darin erklärte sie, inwieweit man als echte Pazifistin mutig gegen die mentale Faulheit, gegen die Simplifizierungen und Mystifizierungen der militärischen Ordnung andenken müsse. Dabei gebe es keine Grautöne: "Entweder Waffen oder Frieden (...) bewundere niemals Gewalt, hasse niemals die Feinde. (...) Wir folgen nicht dem makabren Tanz der Todeshändler, andernfalls werden wir in Europa keinen gerechten Frieden haben, sondern, wie Kant sagt, den ewigen Frieden der Friedhöfe und des Todes."