Der US-Präsident verschickt orthografisch fehlerhafte Briefe an Amtskollegen im Pazifikraum. Schludrigkeit? Eher nicht.

Von Max Fluder

Donald Trump hat Post verschickt. Die frohe Kunde: Eine Rechtschreibschwäche ist kein Hindernis mehr, um in höchste Ämter vorzudringen. Die triste Botschaft: Der US-Präsident bringt ausländischen Regierungen offenbar so wenig Respekt entgegen, dass er es nicht für nötig hält, persönliche Schriftstücke in korrektem Englisch zu verfassen. Oder soll das genau so?