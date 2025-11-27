Donald Trump liebt alte Hollywoodklassiker. Sein Lieblingsfilm laut mehreren Medienberichten: Billy Wilders Schwarzweißdrama „Sunset Boulevard“ (1950). Aber auch fürs machohafte Actionkino der Achtziger- und Neunzigerjahre hat er ein großes Faible. Er mag zum Beispiel „Bloodsport“ (1988) mit Jean-Claude van Damme. Und die Prügelkomödie „Rush Hour“ (1998) über zwei ungleiche Cops, gespielt von Jackie Chan und Chris Tucker, hat es ihm auch angetan. Von „Rush Hour“ gibt es bereits zwei Fortsetzungen, die 2001 und 2007 ins Kino kamen. Und nun wünscht sich der Präsident angeblich einen vierten Teil.