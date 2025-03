Von Alexander Estis

Dass die USA den Frieden erreichen wollten, während der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij diesen verhindere – diese Aussage stammt nicht von Donald Trump, sondern von Wladimir Putin: Schon am 24. Februar hatte der russische Präsident in einem Interview an die russischen Medien diktiert, was Trump vier Tage später während und nach der Abkanzelung Selenskijs im Oval Office lediglich wiederzugeben schien: „Der aktuelle Präsident (d.h. der USA – Anm. d. Red.) hat verlauten lassen, dass er den Frieden erreichen will – wir übrigens auch – und das so schnell wie möglich. Doch das aktuelle Oberhaupt des (Kiewer – Anm. d. Red.) Regimes steht der Erreichung dieses Ziels im Weg.“