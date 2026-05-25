Seit einigen Tagen ist ein auf unerklärliche Weise verendetes Eichhörnchen die Attraktion der Straße – zumindest bei den hier ansässigen Kindern, die, wie die meisten Kinder, an allem Toten oder Totenähnlichem ein überdurchschnittliches Interesse haben. Ich muss zugeben, dass auch mich die Auffindesituation des Eichhörnchens beeindruckt hat. Das Eichhörnchen liegt hingestreckt am Straßenrand, und sein Gesichtsausdruck (wenn man davon bei Nagetieren überhaupt reden kann) ist von der Art, wie man sie aus schlimmen Splattermovies kennt: Augen und Mund weit aufgerissen, die vorderen Läufe starr und verkrampft in den Himmel gestreckt. Was ist geschehen? Vom Baum gefallen? Vom Auto angefahren? Vom Fuchs zu Tode erschreckt? Ist Pete Hegseth vorbeigejoggt?