Zum Hauptinhalt springen

EuropaWir sind ihm scheißegal

Lesezeit: 8 Min.

Donald Trump spricht, und Europa lauscht. Das Bild zeigt ein Treffen des US-Präsidenten im Oval Office mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (v.l.), Bundeskanzler Friedrich Merz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb.
Donald Trump spricht, und Europa lauscht. Das Bild zeigt ein Treffen des US-Präsidenten im Oval Office mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (v.l.), Bundeskanzler Friedrich Merz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb. (Foto: Daniel Torok/UPI Photo/Imago)

Die USA entfallen dauerhaft als Freund und Partner – wir erleben nicht weniger als die zweite Zeitenwende. Deutschland und seine Nachbarn müssen zusammenstehen oder der Preis wird sehr hoch.

Essay von Kurt Kister

Bundeskanzler Olaf Scholz wird in die Geschichtsbücher kaum wegen des Scheiterns einer schlechten und schlecht geführten Regierung eingehen. Nein, es ist vielmehr dieser eine Begriff aus seiner Regierungserklärung vom 27. Februar 2022: „Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“ Der Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 weckte einerseits üble Erinnerungen an die tote Sowjetunion, die 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei militärisch intervenierte, weil der Kreml damals um die Stabilität seines Machtbereichs gefürchtet hatte.

Zur SZ-Startseite

Stilkritik
:Oberster Stilist der Grausamkeit

Die ICE-Razzien in Amerikas Städten werden von einem Mann angeführt, der aussieht wie ein Offizier aus einem Nazi-Film. Das soll wohl genau so sein.

Von Jörg Häntzschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite