Es ist schon verrückt, wo der Typ überall auftaucht: an Gebäudewänden, auf Flughäfen und weltweit an Golfanlagen. Die Marke Trump in Wort und Bild steht für die politische Groteske – nicht als literarische Form, sondern als Realität. Wenn nicht ein Gericht dazwischengrätscht – was keineswegs auszuschließen ist –, könnten die Amerikaner demnächst auch in ihrem neuen Reisepass das Porträt des 47. Präsidenten vorfinden.