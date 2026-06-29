Es ist schon verrückt, wo der Typ überall auftaucht: an Gebäudewänden, auf Flughäfen und weltweit an Golfanlagen. Die Marke Trump in Wort und Bild steht für die politische Groteske – nicht als literarische Form, sondern als Realität. Wenn nicht ein Gericht dazwischengrätscht – was keineswegs auszuschließen ist –, könnten die Amerikaner demnächst auch in ihrem neuen Reisepass das Porträt des 47. Präsidenten vorfinden.
USAReisen mit dem Populisten-Pass
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Sein Personenkult überschreibt sogar die Geschichte: Donald Trump zeigt Entwürfe eines neuen amerikanischen Reisepasses, der sein Schmuckbild trägt.
Von Hilmar Klute
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