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USAReisen mit dem Populisten-Pass

Lesezeit: 2 Min.

So sollen die Innenseiten des neuen „Patriotenpasses“ aussehen, der Donald Trumps Porträt zeigt.
So sollen die Innenseiten des neuen „Patriotenpasses“ aussehen, der Donald Trumps Porträt zeigt. Al Drago/Getty Images via AFP

Sein Personenkult überschreibt sogar die Geschichte: Donald Trump zeigt Entwürfe eines neuen amerikanischen Reisepasses, der sein Schmuckbild trägt.

Von Hilmar Klute

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Es ist schon verrückt, wo der Typ überall auftaucht: an Gebäudewänden, auf Flughäfen und weltweit an Golfanlagen. Die Marke Trump in Wort und Bild steht für die politische Groteske – nicht als literarische Form, sondern als Realität. Wenn nicht ein Gericht dazwischengrätscht – was keineswegs auszuschließen ist –, könnten die Amerikaner demnächst auch in ihrem neuen Reisepass das Porträt des 47. Präsidenten vorfinden.

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