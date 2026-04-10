Die USA stehen sieben Monate vor den folgenreichsten Zwischenwahlen ihrer Geschichte. Unterdessen hat Präsident Donald Trump gemeinsam mit Israel einen Krieg gegen Iran begonnen. Dies sind ideale Voraussetzungen für einen Staatsstreich.
USASo könnte sich Trump zum Diktator machen
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Der US-Präsident steckt im Iran-Krieg in der Logik der Eskalation fest. Zugleich schwindet seine Macht zu Hause. Ideale Bedingungen für einen Putsch. Fünf Szenarien - und ein Hoffnungsschimmer.
Gastbeitrag von Timothy Snyder
Salman Rushdie:„Die Trump-Regierung hat offensichtlich große Angst vor Humor“
Der Bestsellerautor Salman Rushdie im Gespräch über eine große Schwäche des US-Präsidenten, das Weitermachen, wenn man eigentlich schon tot war – und darüber, welche Musik auf der Discoparty zu seinem 100. Geburtstag laufen soll.
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