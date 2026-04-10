Salman Rushdie : „Die Trump-Regierung hat offensichtlich große Angst vor Humor“

Der Bestsellerautor Salman Rushdie im Gespräch über eine große Schwäche des US-Präsidenten, das Weitermachen, wenn man eigentlich schon tot war – und darüber, welche Musik auf der Discoparty zu seinem 100. Geburtstag laufen soll.