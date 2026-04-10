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USASo könnte sich Trump zum Diktator machen

Lesezeit: 4 Min.

Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am 6. April.
Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am 6. April. Evelyn Hockstein/Reuters

Der US-Präsident steckt im Iran-Krieg in der Logik der Eskalation fest. Zugleich schwindet seine Macht zu Hause. Ideale Bedingungen für einen Putsch. Fünf Szenarien - und ein Hoffnungsschimmer.

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