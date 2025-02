Von Andrian Kreye

Der ehemalige Botschafter der USA in Berlin, kurzzeitige Geheimdienstkoordinator und Sondergesandte Richard Grenell wird kommissarisch die Leitung des John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. übernehmen. Das verkündete Präsident Donald Trump in der Nacht zu Dienstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social: „Ric teilt meine Vision eines Goldenen Zeitalters der amerikanischen Kunst und Kultur und wird die täglichen Abläufe des Centers überwachen. Keine Transenshows oder andere antiamerikanische Propaganda mehr – nur das Beste. ... Ric, Willkommen im Showgeschäft!“