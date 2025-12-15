Nachdem die Nachricht in der Welt war, dass der Hollywood-Regisseur Rob Reiner ermordet in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde, verschickte Donald Trump eine Art Beileidsbekundung auf Truth Social, seinem eigenen Kanal für die Versendung von Wahrheiten, die ausnahmslos von der unbeschreiblichen Größe des Präsidenten künden sollen.
USANachruf vom Präsidenten
Kurz nach dem Mord an Regisseur Rob Reiner und seiner Frau meldet sich Donald Trump zu Wort – mit einer bizarren Beschimpfung.
Von Hilmar Klute
Nachruf:Ein Genre-Hopper, wie es sie in Hollywood nur selten gibt
Der Regisseur Rob Reiner kam durch Werke wie „Stand by Me“ und „Harry und Sally“ zu Ruhm. Nun sind seine Frau und er tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden – offenbar wurden sie ermordet.
