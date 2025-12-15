Nachdem die Nachricht in der Welt war, dass der Hollywood-Regisseur Rob Reiner ermordet in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde, verschickte Donald Trump eine Art Beileidsbekundung auf Truth Social, seinem eigenen Kanal für die Versendung von Wahrheiten, die ausnahmslos von der unbeschreiblichen Größe des Präsidenten künden sollen.