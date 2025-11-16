Nachmittags steht hin und wieder Michael hinter der Kasse vom Broad Branch Market. Michael ist ein, ich würde sagen, noch junger Mann, allerdings von unbestimmtem Alter, und normalerweise fragt er mich nur, ob ich eine Tüte für die acht Avocados haben will, die ich gekauft habe, und meistens sage ich „Sure“. Es kommt aber auch vor, dass er mir folgende Frage stellt, und ich muss zugeben, dass ich beim ersten Mal ein bisschen zusammengezuckt bin: „Have you seen any fancy movies or TV-Shows recently?“ Ich schaue mir eigentlich nie Fernsehshows an, nur manchmal die Late Show von Stephen Colbert, aber das auch nur in von Instagram sorgfältig ausgewählten und ideologisch manipulierten Ausschnitten. Also muss ich verneinen.