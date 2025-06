Von Kurt Kister

Das Oval Office ist nicht so groß, wie es manchmal im Fernsehen aussieht. Es misst knapp 96 Quadratmeter* und ist mit Möbeln und Krimskrams fast so vollgestellt wie das Wohnzimmer von Tante Else. Das Büro des Bundeskanzlers in Berlin hat etwa 140 Quadratmeter. Es ist so nüchtern ausgestattet wie die Arbeitsstätte von Tante Angela oder Onkel Olaf. Außerdem hat Friedrich Merz aus seinem Büro eine deutlich bessere Aussicht als Donald Trump aus dem Oval Office. Der eine sieht aus dem 7. Stock halb Berlin, der andere aus dem Erdgeschoss Blumen und Bäume.