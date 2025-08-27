Zu Beginn des Sommers kam die zage Hoffnung auf, die an Finsternissen und Abartigkeiten reiche Epstein-Affäre könnte die Regentschaft des amerikanischen Präsidenten zerbröseln lassen. Wie das hätte geschehen sollen, vermochte aber keiner so richtig zu sagen. Würden die wenigen, allerletzten konservativen Werten verschriebenen Republikaner eine Amtsenthebung anstrengen?
Donald Trumps WashingtonEin Sumpf, den niemand mehr trockenlegt
Die Hoffnung, dass die Epstein-Affäre Donald Trump vielleicht noch stoppen könnte, war eine Illusion. Über einen Skandal, den kein politisches Lager mehr als Waffe benutzen kann.
Von Hilmar Klute
Wie eng war er mit Donald Trump? Und was kommt noch ans Tageslicht aus dem mysteriösen Aktenbestand? Hintergründe zu einer schier unendlichen Saga.
