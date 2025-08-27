Zum Hauptinhalt springen

Donald Trumps WashingtonEin Sumpf, den niemand mehr trockenlegt

(Foto: Lina Moreno/SZ; Originalfotos: afp, Imago, Getty)

Die Hoffnung, dass die Epstein-Affäre Donald Trump vielleicht noch stoppen könnte, war eine Illusion. Über einen Skandal, den kein politisches Lager mehr als Waffe benutzen kann.

Von Hilmar Klute

Zu Beginn des Sommers kam die zage Hoffnung auf, die an Finsternissen und Abartigkeiten reiche Epstein-Affäre könnte die Regentschaft des amerikanischen Präsidenten zerbröseln lassen. Wie das hätte geschehen sollen, vermochte aber keiner so richtig zu sagen. Würden die wenigen, allerletzten konservativen Werten verschriebenen Republikaner eine Amtsenthebung anstrengen?

USA
