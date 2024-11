Von Andrian Kreye

Als die Welt noch in alter Ordnung und zumindest Kamala Harris noch im Rennen war, klammerten sich Liberale, Europäer und Vernunftmenschen gerne an eine letzte Hoffnung. Donald Trump, so hieß es, sei eine Verirrung der Geschichte. Was der klare Sieg und seine baldige Rückkehr ins Weiße Haus nun allerdings bestätigen, ist die Tatsache, dass er kein Irrtum, sondern die Konsequenz der amerikanischen Geschichte ist. Mit nachhaltiger Wirkung. Das zeigt sich gerade in den Hallen seines Anwesens Mar-a-Lago in Florida, wo er unter Kronleuchtern und an Festtafeln eine Personalie nach der anderen verkündet.