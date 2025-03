SZ Plus Neuauflage des Trump-Buchs „Die Kunst des Erfolgs“ : Autokratie für Dummies

Punktgenauer kann eine Neuauflage nicht erscheinen: In den Tagen, in denen Donald Trump die Ukraine an Russland verschenkt, druckt ein deutscher Verlag die Übersetzung seines „The Art of the Deal“ von 1987 nach. Eine Re-Lektüre.