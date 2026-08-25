So jemanden wie Dolly Parton, das war schon lange vor diesem Tag klar, wird es so schnell nicht wieder geben. Nicht nur in den USA, wo sie wie eine über allem Irdischen schwebende Heilige von sämtlichen politischen Lagern verehrt wird, sondern auch im Rest der Musikwelt. Dolly Parton, Countrysängerin, Songschreiberin, Brückenbauerin, Unternehmerin, wohltätige Menschenfreundin, ewige Königin des Gitarrenspiels mit Acrylfingernägeln und der vielleicht letzte Mensch, der die USA noch einen konnte, ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren gestorben und das bis zuletzt Erstaunliche an ihr war: Alles, was sie tat, wirkte leicht. Beherzt.