Die US-Sängerin Dolly Parton ist tot. Das teilte ihre Familie in einem Instagram-Video mit . „Die Traurigkeit ist mit uns, aber nicht mit Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt“, hieß es darin. Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt. Die Ikone der Countrymusik wurde 80 Jahre alt. Sie sei friedlich gestorben, teilte die Familie weiter mit. Es soll eine kleine, private Trauerfeier geben.

In ihrer Karriere, die mehr als ein halbes Jahrhundert andauerte, soll sie mehr als 3000 Songs geschrieben haben. Viele der Songs handelten von Liebe, den Härten des Lebens und der Arbeit. Zu ihren größten Hits zählten „Coat of Many Colors“, „Jolene“, „I Will Always Love You“ und „9 to 5“. Parton zählte zu den einflussreichsten Künstlerinnen des Country-Genres überhaupt, sie veröffentlichte 49 Alben und gewann 11 Grammys.

Im Mai 2025 war sie bei der Eröffnung einer Ausstellung über ihr Leben in Tennessee dabei. JASON KEMPIN/Getty Images via AFP

Geboren wurde Dolly Rebecca Parton am 19. Januar 1946 im US-Bundesstaat Tennessee in einer kleinen Holzhütte. Die Eltern und ihre insgesamt zwölf Kinder lebten in Armut.

Dolly Parton bei einem Auftritt in Tokio im Jahr 1979. Tsugufumi Matsumoto/AP Photo

In der Kirche und Zuhause wurde viel Musik gemacht und gesungen.

Dabei zeigte sich schnell das Talent von Parton. Schon mit zehn Jahren trat sie in örtlichen Fernseh- und Radioshows auf. Als Teenager Dolly sang sie in der berühmten „Grand Ole Opry“-Show in Nashville. Nach dem Schulabschluss 1964 zog Parton ganz nach Nashville und begann ein Leben als Songwriterin und Musikerin.

Im Mai dieses Jahres hatte Parton eine für September geplante Konzertreihe in Las Vegas aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Auftritte in der Casino-Stadt im US-Bundesstaat Nevada sollten schon im vorigen Jahr stattfinden. Auch damals hatte die Sängerin die Show wegen einer Erkrankung auf 2026 verschoben. Ihr Immun- und ihr Verdauungssystem seien in den letzten Jahren aus dem Gleichgewicht geraten und sie leide an Nierensteinen, teilte der Star damals mit.

US-Präsident Donald Trump schrieb zum Tod der Sängerin auf Truth Social: „Es gab nie jemanden wie sie, und es wird auch nie wieder jemanden wie sie geben.“ Ihr Tod sei ein wahrer Verlust für Millionen Menschen. Aus diesem Grund kündigte er an, eine Woche lang die Fahnen in den USA auf halbmast wehen zu lassen.