Von Philipp Bovermann

Vielleicht gewöhnt man sich tatsächlich irgendwann an dieses Geräusch, nimmt es in sich auf, wie eine Krankheit. Die Kinder jedenfalls, die im Dokumentarfilm „Strichka chasu / Timestamp“ zu sehen sind, einem der bisher eindrücklichsten Beiträge der diesjährigen Berlinale, gehen, als die Sirenen aufheulen, routiniert vom Klassenzimmer rüber in die Luftschutzräume. Dann wird ein Schulfest gefeiert. Die Kinder lachen, nur ein Mädchen weint, den Grund erfahren wir nicht. La vie, la guerre.