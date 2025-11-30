Wenn stimmte, was der Film „Das Zeitalter der Enthüllungen“ zu enthüllen behauptet: Dann müssten wir, also alle, die gesamte Menschheit geradezu, unser Weltbild sehr grundsätzlich korrigieren. Dann gäbe es nicht nur Wesen von überlegener Intelligenz, die von irgendwoher, aus dem Weltall oder den Tiefen der Ozeane, zu uns und über uns gekommen sind, um uns zu beobachten, zu studieren und manchmal zu erschrecken mit ihren Fluggeräten, die so wundersam beschleunigen, dass, wie es im Film einmal heißt, ein Mensch, der da drinsäße, zu Pudding würde.
Im Dokumentarfilm „Das Zeitalter der Enthüllungen“ warnt US-Außenminister Marco Rubio davor, das Wettrüsten um die Technik der Aliens zu verlieren. Alles klar in den USA?
