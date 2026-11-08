Es war ein Leben, das so ereignisreich war, dass es für viele Leben gereicht hätte: hochpolitisch, dabei getrieben von einer ungeheuren Lust am Theaterspiel. Helene Weigel war Schauspielerin (legendär ihre Mutter Courage) und erste Intendantin des Berliner Ensembles, eine Künstlerin und Influencerin, wie man heute sagen würde, die in der Trümmerstadt Berlin das BE zu einer Institution machte, gemeinsam mit ihrem Ehemann Bertolt Brecht. „Helli“, wie viele sie nannten, war außerdem Mutter zweier Kinder, Jüdin und Exilantin während der Nazizeit; lebenslange Freundschaften verbanden sie mit Therese Giehse und Karin Michaelis. Ein Leben, das Stoff böte für mehr als einen Film.