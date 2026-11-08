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FilmSie wollte brüllen

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Ein Kritiker schrieb in den 1920er-Jahren, Weigel sei „die lärmendste Schauspielerin Berlins“.
Ein Kritiker schrieb in den 1920er-Jahren, Weigel sei „die lärmendste Schauspielerin Berlins“.
Foto: Center for Creative Photography/ Neue Visionen Filmverleih

Schauspielerin, Intendantin des Berliner Ensembles und Ehefrau Bertolt Brechts: Ein Dokumentarfilm gibt unerwartete Einblicke ins Leben der Theater-Matriarchin Helene Weigel.

Von Martina Knoben

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Es war ein Leben, das so ereignisreich war, dass es für viele Leben gereicht hätte: hochpolitisch, dabei getrieben von einer ungeheuren Lust am Theaterspiel. Helene Weigel war Schauspielerin (legendär ihre Mutter Courage) und erste Intendantin des Berliner Ensembles, eine Künstlerin und Influencerin, wie man heute sagen würde, die in der Trümmerstadt Berlin das BE zu einer Institution machte, gemeinsam mit ihrem Ehemann Bertolt Brecht. „Helli“, wie viele sie nannten, war außerdem Mutter zweier Kinder, Jüdin und Exilantin während der Nazizeit; lebenslange Freundschaften verbanden sie mit Therese Giehse und Karin Michaelis. Ein Leben, das Stoff böte für mehr als einen Film.

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