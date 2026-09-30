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IsraelWer mitreden will, muss diesen Film gesehen haben

Lesezeit: 4 Min.

Werden sie aus dem Land geworfen? Die israelischen Filmemacher Rachel Szor und Yuval Abraham.
Werden sie aus dem Land geworfen? Die israelischen Filmemacher Rachel Szor und Yuval Abraham.
Alamy / Fabio Fiorani /Mauritius

„Naza“ bringt israelische Soldaten vor die Kamera, die unvorstellbare Kriegsverbrechen in Gaza schildern – Netanjahus Regierung hat die Regisseure deshalb zu Staatsfeinden erklärt. Jetzt kann man die Dokumentation im Kino sehen.

Von Sonja Zekri

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Dass ihr Film in Israel nicht gut ankommen würde, muss Yuval Abraham und Rachel Szor bewusst gewesen sein. Aber das? Kurz nach der Uraufführung ihrer Dokumentation „Naza“ beim Festival in Venedig, wo sie mit 25-minütigen Ovationen gefeiert wurden und den Spezialpreis der Jury erhielten, brach der Sturm los. Israels Kulturminister Miki Zohar will Abraham und Szor die Staatsbürgerschaft aberkennen, Benjamin Netanjahu gelobte vor wenigen Tagen, das nötige Gesetzesvorhaben dafür zu beschleunigen.

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