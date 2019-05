13. Mai 2019, 18:55 Uhr Dok-Fest-Tipp des Tages Vor Wut auf den Baum

Karin de Miguel Wessendorf begleitet in ihrer Langzeitdokumentation "Die rote Linie - Widerstand im Hambacher Forst" die Protestaktionen gegen den als veraltet und klimafeindlich geltenden Braunkohleabbau in der Region

Und dann reißen die Bagger den Dom ab. Mitten in Deutschland, im Jahr 2018. Die Pfarrkirche St. Lambertus im nordrhein-westfälischen Erkelenz, besser bekannt als der "Immerather Dom", muss für den Braunkohletagebau Garzweiler weichen - und mit ihm der ganze Ort. Und die Autobahn. Und ein uralter Wald. Karin de Miguel Wessendorf begleitet in ihrer Langzeitdokumentation "Die rote Linie - Widerstand im Hambacher Forst" die Protestaktionen gegen den als veraltet und klimafeindlich geltenden Braunkohleabbau in der Region. Sie porträtiert einen Baumhaus-Aktivisten und eine Umweltschützerin, die Mitglied der Kohlekommission ist. Oder auch den Familienvater, der sich nicht aus Immerath vertreiben lassen will. Es sind viele Emotionen im Spiel, Wut, Angst und Verzweiflung, man kann das alles gut verstehen. Auch die Gegner (RWE und die Politik) werden klar benannt. Leider lässt sie der Film kaum zu Wort kommen, dadurch wird es etwas einseitig. Mehr Mut hätte gut getan.

Die rote Linie - Widerstand im Hambacher Forst, Regie: K. de Miguel Wessendorf, Di., 14. Mai, 16 Uhr, HFF, Fr., 17. Mai, 14 Uhr, Atelier, weitere Dok-Fest-Filme siehe Programm oder online